Через сутки после назначения: известный политконсультант отказался работать с Нетаниягу

Клюгхафт это заявил всего лишь через сутки после того, как его назначили на эту должность.

«Спасибо, но я отказываюсь от должности. Я благодарю Нетаниягу за то, что он пригласил меня снова работать с ним. Через полдня после объявления «Ликуда» мне сообщили, что есть внешнее давление против меня, поэтому назначение будет отложено. Я не буду вступать в войны и отказываюсь от должности, еще не приступив к работе. Возвращаюсь к клиентам в Израиле и по всему миру и к комментаторской деятельности. Я продолжу быть другом для всех, и правых, и левых, и горжусь этим. Может быть, я состарился и стал дальтоником, но мы здесь вместе», – сообщил политтехнолог в своем Instagram.

По всей видимости, Клюгхафт подразумевает Яира Нетаниягу, который после того, как назначение политконсультанта публично объявила партия, потребовал, чтобы высокопоставленные чиновники отменили это решение. 31 августа во время концерта Авива Гефена в Тель-Авиве произошла случайная встреча Клюгхафта и министра обороны Бени Ганца. Есть версия, что именно из-за этого Яир Нетаниягу раскритиковал назначение политтехнолога на должность в «Ликуде».

Отметим, что раньше Клюгхафт работал с Нетаниягу во время подписания «Соглашений Авраама», а также в 2013 и 2015 годах был руководителем избирательной кампанией Нафтали Бенета. В 2021 году Бенет назначил его своим стратегическим советником. Помимо этого, последнее время Клюгхафт сотрудничал с высокопоставленными чиновниками и главами многих мировых государств, среди которых Германия, Австрия, Румыния, Греция, Косово и другие.

Ранее мы рассказывали, что апелляцию Ликуда против МЕРЕЦ отклонили.

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу спешил завершить мемуары, потому что боялся умереть.