Четкое послание: генпрокурор не присутствовал на заседании кабинета министров

Генерального прокурора Гали Бахарав-Миара не пригласили на первое заседание кабинета министров нового правительства.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Это является чрезвычайной мерой, подчеркивающей напряженность в отношениях с правящей коалицией премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которая заявляет, что будет добиваться серьезных реформ, против которых выступает главный юрист правительства.

Журналисты узнали от источника, близкого к Нетаниягу, что генпрокурор «здесь никому не нужна». Несколько депутатов от «Ликуда» призвали к увольнению Бахарав-Миара и пытались лишить ее офиса полномочий по решению государственных вопросов. Нетаниягу также вел кампанию против генерального прокурора в связи с его обвинениями в коррупции, выдвинутыми предшественником Бахарава-Миары.

Источник говорит, что генеральный прокурор обычно является опорой на заседаниях кабинета министров, даже тех, которые созываются в церемониальных целях.

«Это четкое и резкое послание Нетаниягу генеральному прокурору», — добавил он.

Ранее в Еврокомиссии поздравили Нетаниягу.

«Курсор» сообщал, что новый министр обороны назначил встречу с высокопоставленными военнослужащими.

Помимо этого Шакед объявила, что покидает политику.

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