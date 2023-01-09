Четвертая квартирная лотерея: сколько домохозяйств зарегистрировано

По результатам всех лотерей 28 тысяч семей смогут получить квартиры со значительной скидкой за счет государства.

Ночью в воскресенье завершился прием заявок на четвертый розыгрыш квартир. Всего зарегистрировались 90 тысяч домохозяйств, а в итоге 6 500 семей получат возможность приобрести квартиру со значительной скидкой в ​​13 населенных пунктах по всей стране.

Об этом сообщает Mako.

Результаты лотереи будут объявлены победителям в ближайшие недели, а сегодня открылась регистрация на выдачу сертификатов о допуске к следующим лотереям.

В четвертой лотерее будут представлены квартиры в 13 населенных пунктах: Иерусалиме, Ашдоде, Хайфе, Йехуд-Монсоне, Рамле, Кадима-Цоране, Офакиме, Сдероте, Нагарии, Ноф ха-Галиле, Элькане, Карней-Шомроне, Имануэле.

Общее количество молодых пар, которые смогут приобрести квартиру со значительной скидкой за счет государства, составляет примерно 28 тысяч.

Специалисты будут проводить проверки, после чего начнется процедура проведения лотерей. Лотерея проводится в соответствии со строгими и тщательными процедурами, в компьютеризированной системе, без контакта с человеком, под управлением комиссии и под наблюдением квалифицированного бухгалтера. Результаты подсчитываются в закрытой лотерейной комнате, в присутствии лотерейного комитета.

Ицхак Гольдкнопф, министр строительства и жилищного строительства, сказал: «Наша работа заключается в том, чтобы обеспечить покупку квартир для молодых пар, это наш моральный долг перед всеми гражданами Израиля. Благодаря напряженной и систематической работе мы продолжим находить решения жилищного кризиса».

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