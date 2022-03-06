Четверым палестинцам предъявлено обвинение в поджоге еврейского дома в Шимон а-Цадике

Известно, что дом был сильно поврежден, и полиция сообщила, что офицер получил легкие ранения от отравления дымом при входе в дом. О других пострадавших в результате пожара не сообщается.

Полиция сообщает, что четырем палестинцам из Восточного Иерусалима будут предъявлены обвинения в подрыве еврейского дома в Шимон а-Цадике в прошлом месяце.

Подозреваемые были арестованы через несколько дней после нападения на дом Таля Юшуваева, которое спровоцировало столкновения в районе горячей точки после того, как крайне правый депутат Кнессета Итамар Бен Гвир открыл на месте происшествия импровизированный офис.

О пострадавших в результате пожара не сообщается. Тем не менее, дом был сильно поврежден, и полиция сообщила, что офицер получил легкие ранения от отравления дымом при входе в дом.

Полиция обвиняет некоторых из подозреваемых в том, что они также участвовали в беспорядках.

Срок содержания под стражей подозреваемых продлен до завтра, когда, как ожидается, будет предъявлено официальное обвинение.

Как ранее писал Курсор, Верховный суд Израиля постановил, что четыре палестинские семьи в районе Шимон а-Цадик в Восточном Иерусалиме, находящемся в зоне риска, не будут выселены до завершения отдельного судебного процесса.

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