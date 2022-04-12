Четыре мальчика распространяли фальшивые банкноты в магазинах Бней-Брака

Слежка, длившаяся около полутора часов на улицах города Бней-Брак, привела к аресту четырех мальчиков, которые распространяли фальшивые банкноты в ряде магазинов.

В течение дня в понедельник патрульно-постовой службе поступили десятки жалоб от владельцев бизнеса в городе Бней-Брак, которые сообщили о группе мальчиков, покупающих продукты и расплачивающихся фальшивыми купюрами. Их заметили только после того, как мальчики покинули место.

После того, как стало ясно, что это широко распространенное явление, десятки добровольцев были развернуты вдоль основных артерий города для выявления и последующего наблюдения. В то же время специальная группа собрала доказательства и документацию из ряда магазинов.

После того, как один из владелецев бизнеса опознал мальчиков, к месту происшествия были срочно отправлены волонтеры, чтобы найти их и арестовать.

Получив сигнал, волонтеры ворвались в магазин, где в это время находились мальчики, и сумели арестовать четверых подозреваемых и задержать их до прибытия сил полиции.