Четыре новых судьи назначены в Верховный суд Израиля

Четверо новых судей, которые войдут в состав 15 судей Верховного суда: судья Гила Кнафи-Штейниц, судья Халед Кабуб, адвокат Йехиэль Кашер и судья Рут Ронен.

Комитет по отбору судей Израиля выбрал четырех новых судей для Верховного суда. Как и ожидалось, выбор судей был поддержан большинством из девяти членов комитета, против проголосовал член комитета Симха Ротман из крайне правой партии «Религиозный сионизм». Министр внутренних дел Айелет Шакед также проголосовала против назначения Рут Ронен и воздержалась при голосовании за Халеда Кабуба.

Четыре новых судьи, которые войдут в состав 15 судей Верховного суда, это: судья Гила Кнафи-Штайниц, судья Халед Кабуб, адвокат Йехиэль Кашер и судья Рут Ронен.

Судья Гила Кнафи-Штайниц занимает должность заместителя председателя Иерусалимского окружного суда с 2016 года. Она была назначена судьей в мировой суд Иерусалима в 1993 году и перешла в окружной суд в 2006 году.

Судья Халед Кабуб занимает должность заместителя председателя окружного суда Тель-Авива с 2017 года. Он был назначен судьей мирового суда Тель-Авива в 1997 году и перешел в окружной суд в 2003 году.

Адвокат Йехиэль Кашер является партнером и руководителем отдела судебных процессов в юридической фирме «Тадмор Леви и Ко».

Судья Рут Ронен работает судьей в экономическом отделе окружного суда Тель-Авива с 2010 года. Она была назначена судьей мирового суда Тель-Авива в 1995 году и перешла в окружной суд в 2005 году.

Курсор ранее писал, что бывший судья БАГАЦа Габриэль Бах скончался в возрасте 94 лет. Не стало израильского юриста, экс-судьи БАГАЦа Габриэля Баха. В 60-х годах он был заместителем прокурора по делу Адольфа Эйхмана.

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