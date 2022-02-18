Бывший судья БАГАЦа Габриэль Бах скончался в возрасте 94 лет

Не стало израильского юриста, экс-судьи БАГАЦа Габриэля Баха. В 60-х годах он был заместителем прокурора по делу Адольфа Эйхмана.

Бывший судья Верховного суда Габриэль Бах скончался сегодня, 18 февраля, в возрасте 94 лет.

Бах занимал ряд должностей в системе правосудия, и, работая в прокуратуре в 1960-х годах, ему было поручено собирать доказательства против нацистского преступника Адольфа Эйхмана.

Официальное заявление о дате его похорон будет сделано позже.

Бах родился в Хальберштадте, Германия, 13 марта 1927 года. Он бежал со своей семьей в Нидерланды в 1938 году, за две недели до Хрустальной ночи, а в 1940 году прибыл со своей семьей в Израиль, где присоединился к Хагане. В 1953-1951 годах служил в военной прокуратуре, оттуда перешел в государстіеннцю прокуратуру, где ему поручили сбор доказательств на суде над нацистским преступником Адольфом Эйхманом. Он вел разбирательство вместе с Гидеоном Хауснером.

Как ранее писал портал Курсор, Иван Райтман, гениальный комедийный режиссер, скончался в возрасте 75 лет.

Также Курсор сообщал, что в больнице «Хадасса Эйн Керем» в Иерусалиме скончался 5-месячный мальчик. По словам представителя медицинского учреждения, ребенок страдал от неуказанных «серьезных и сложных» медицинских проблем с момента рождения, и его ситуация ухудшилась после заражения COVID-19.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.