Чиновник ХАМАС: Война против Израиля — лишь вопрос времени

Высокопоставленный представитель ХАМАСа пишет, что, по его мнению, конфронтация между террористами и Израилем неизбежна.

Мустафа аль-Саваф, высокопоставленный чиновник ХАМАС и один из ведущих журналистов в секторе Газа, говорит, что палестинские арабские террористические организации повышают свою военную готовность в преддверии следующего военного противостояния с Израилем.

В статье в официальной газете ХАМАС Felesteen Саваф заявил, что «действительно грядет битва с Израилем, и ее топливом будет Газа и вся Палестина».