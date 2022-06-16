Чиновник ХАМАС: Война против Израиля — лишь вопрос времени

Высокопоставленный представитель ХАМАСа пишет, что, по его мнению, конфронтация между террористами и Израилем неизбежна.
Мустафа аль-Саваф, высокопоставленный чиновник ХАМАС и один из ведущих журналистов в секторе Газа, говорит, что палестинские арабские террористические организации повышают свою военную готовность в преддверии следующего военного противостояния с Израилем.
В статье в официальной газете ХАМАС Felesteen Саваф заявил, что «действительно грядет битва с Израилем, и ее топливом будет Газа и вся Палестина».
«Это будет не легкая битва, а скорее трудная война, в которой оккупанты будут использовать всю свою мощь», а с другой стороны, «организации сопротивления не будут небрежны в борьбе, жертвуя и используя свою силу и возможности и действуя в первую очередь с палестинского, арабского и исламского фронтов», — добавил он.«Я верю, что это будет первое решающее сражение, в котором мы с помощью Аллаха окажемся победителями», — писал Саваф, который предположил, что следующая война также будет вестись на иранском и ливанском фронтах параллельно с палестинским.
Ранее Курсор писал, что Иран обвинил Израиль в убийстве двух ученых. The New York Times сообщает, что иранские официальные лица подозревают, что Израиль замешан в убийстве инженера Айюба Энтезари и геолога Камрана Агамолаи.