Бени Ганц встретится с кандидатами на пост главы штаба ЦАХАЛа

В субботу Ганц должен встретиться с бывшим заместителем начальника штаба генерал-майором Эялем Замиром. Во вторник он встретится с генерал-майором Йоэлем Стриком. Затем в среду министр обороны встретится с нынешним заместителем начальника Генштаба генерал-майором Герци Галеви.

После этого Ганц должен встретиться с бывшими высокопоставленными чиновниками министерства обороны для консультаций и, при необходимости, снова встретиться с кандидатами.

Тот, кто будет выбран, станет 23-м начальником штаба ЦАХАЛа и заменит генерал-лейтенанта. Авив Кохави.

Напомним, что сегодня утром Армия обороны Израиля проведет военные учения в районе Галилеи, в ходе которых будут проведены артиллерийские стрельбы в направлении горы Дов на границе с Ливаном.

Ранее Курсор писал, что Иран обвинил Израиль в убийстве двух ученых. Иран подозревает, что Израиль убил двух иранских ученых несколько недель назад, отравив им еду. The New York Times сообщает, что иранские официальные лица подозревают, что Израиль замешан в убийстве инженера Айюба Энтезари и геолога Камрана Агамолаи.