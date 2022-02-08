Члены Федерального национального совета ОАЭ посетили Кнессет

Впервые после подписания Авраамских соглашений члены Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов посетили Кнессет в Иерусалиме.
Об этом сообщает World Israel News.
В состав делегации высшего уровня входил Али Аль Нуайми, председатель Комитета Совета по делам обороны, внутренних и иностранных дел.
На месте депутатов сопровождал спикер Кнессета Мики Леви, и они встретились с несколькими членами Кнессета, в том числе с сопредседателем Группы по продвижению соглашений Авраама Рут Вассерман Ланде.
Они заявили, что обмен знаниями, который состоялся в понедельник, «будет способствовать пониманию сторонами региональных проблем, таких как иранская гонка вооружений, терроризм и другие».
Вассерман Ланде поделилась фотографией делегации в Твиттере, добавив, что такого обмена между израильскими и египетскими или иорданскими парламентариями «не было десятилетиями».
נפגשתי היום עם משלחת אמירתית בראשות יו״ר ועדת ההגנה, הפנים והחוץ של הפרלמנט האמירתי ד״ר עלי אל-נועיימי. הגעת המשלחת מעידה על כך שההנהגה האמירתית מעוניינת שהסכם השלום יחלחל לדרגים שאינם רק הבכירים ביותר ביצירת נורמליזציה. @UAEinIsrael @AmbAlKhaja @HayekAmir pic.twitter.com/jurt9RbJD4
— Ruth Wasserman Lande, רות וסרמן לנדה (@rutilande) February 7, 2022
Перед тем, как отправиться в парламент, делегация ОАЭ посетила Всемирный центр памяти жертв Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что глава израильской полиции совершил первый визит в ОАЭ.
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