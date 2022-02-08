Члены Федерального национального совета ОАЭ посетили Кнессет

Обмен знаниями «будет способствовать пониманию сторонами региональных проблем, таких как иранская гонка вооружений, терроризм и другие».

Впервые после подписания Авраамских соглашений члены Федерального национального совета Объединенных Арабских Эмиратов посетили Кнессет в Иерусалиме.

Об этом сообщает World Israel News.

В состав делегации высшего уровня входил Али Аль Нуайми, председатель Комитета Совета по делам обороны, внутренних и иностранных дел.

На месте депутатов сопровождал спикер Кнессета Мики Леви, и они встретились с несколькими членами Кнессета, в том числе с сопредседателем Группы по продвижению соглашений Авраама Рут Вассерман Ланде.

Они заявили, что обмен знаниями, который состоялся в понедельник, «будет способствовать пониманию сторонами региональных проблем, таких как иранская гонка вооружений, терроризм и другие».

Вассерман Ланде поделилась фотографией делегации в Твиттере, добавив, что такого обмена между израильскими и египетскими или иорданскими парламентариями «не было десятилетиями».

נפגשתי היום עם משלחת אמירתית בראשות יו״ר ועדת ההגנה, הפנים והחוץ של הפרלמנט האמירתי ד״ר עלי אל-נועיימי. הגעת המשלחת מעידה על כך שההנהגה האמירתית מעוניינת שהסכם השלום יחלחל לדרגים שאינם רק הבכירים ביותר ביצירת נורמליזציה. ⁦@UAEinIsrael⁩ ⁦@AmbAlKhaja⁩ ⁦@HayekAmir⁩ pic.twitter.com/jurt9RbJD4 — Ruth Wasserman Lande, רות וסרמן לנדה (@rutilande) February 7, 2022

Перед тем, как отправиться в парламент, делегация ОАЭ посетила Всемирный центр памяти жертв Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что глава израильской полиции совершил первый визит в ОАЭ.

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