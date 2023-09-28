ЧП в Рамле - в охваченной огнем квартире могут быть люди

Четыре пожарные бригады тушат пожар в квартире в Рамле.

Сегодня в четверг поступило сообщение о пожаре в квартире в Рамле.

Четыре пожарных расчета прибыли на улицу Дани Мас в Рамле, где находится квартира. По предварительным данным, с первого этажа валит дым, есть опасения, что внутри квартиры застрял человек.

Бригады продолжают работы по тушению и сканируют обьект в поисках застрявших в доме людей.

На данный момент один попавший в ловушку человек спасен и передан медицинским органам для дальнейшего лечения.

Курсор сообщал, что пожар, охвативший территорию возле поселка Долев, вызван поджогом - появилось видео.