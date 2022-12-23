ДТП на 4 шоссе: серьезно ранен мотоциклист

Медики эвакуировали пострадавшего в больницу Шиба в Тель-Ха-Шомер в состоянии средней степени тяжести с травмами конечностей.

В пятницу, 23 декабря, на 4 шоссе возле развязки Шева в сторону Ришон ле-Цион мотоциклист был сбит автомобилем.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что медики MDA и парамедики эвакуировали пострадавшего в больницу Шиба в Тель-Ха-Шомер в состоянии средней степени тяжести с травмами конечностей.

«Мотоциклист лежал на обочине дороги, он был в сознании с ушибами конечностей. Мы оказали ему первоначальную медицинскую помощь, которая включала иммобилизацию и введение обезболивающих, и эвакуировали его в больницу в отделение интенсивной терапии MDA, когда его состояние стало умеренно стабильным», — рассказали медики.

Как сообщал Курсор, на днях мотоциклист получил травмы средней степени тяжести после столкновения с автомобилем в Петах-Тикве. Инцидент произошел на улице Баал-Шем-Това.