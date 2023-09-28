Что будет с ценами на бензин в Израиле - в минэнерго дали прогноз

Эксперты рассказали, что ожидает водителей в октябре.

В октябре 2023 года цены на бензин в Израиле останутся неизменными. Максимальная цена за литр бензина с октановым числом 95 на автозаправках с самообслуживанием с 1 октября составит 6,94 шекеля за литр. Стоимость обслуживания на автозаправках также не изменится и составит 21 агору за литр (включая НДС).

Об этом пишет "Детали".

Министр финансов Бецалель Смотрич опубликовал указ о снижении акциза на бензин в конце месяца, чтобы сохранить цены на бензин ниже уровня 7 шекелей за литр. В этом месяце у министра финансов повезло, учитывая рост бюджетного дефицита.

Несмотря на увеличение стоимости нефти марки Brent на почти 11% за последний месяц, средняя цена бензина в Европе снизилась на 1,4% за пять торговых дней, предшествующих последним двум дням сентября. Курс доллара поднялся всего на 1%, что означает, что снижение акциза на 99 агора, по сравнению с предыдущим месяцем, будет достаточным для сохранения цен на бензин на неизменном уровне.

Министр финансов Бецалель Смотрич ставит своей целью предотвратить рост цен на бензин и управляет ими путем снижения акцизов. Эти действия начались с марта текущего года, что помогло сохранить цены на бензин на самообслуживаемых автозаправках ниже уровня 7 шекелей за литр.

Налоговые меры министра финансов уже обошли казну государства на сумму более 2 миллиардов шекелей в виде неуплаченных налогов. Проблема заключается не только в том, что такие скидки не решают проблему дороговизны в Израиле, но и в том, что они в первую очередь облагодетельствуют владельцев личных автомобилей, минуя семьи, которые не обладают автомобилем.

С учетом растущего бюджетного дефицита, министру финансов в какой-то момент придется прекратить программу субсидирования цен на бензин. Однако это можно сделать безболезненно лишь при резком снижении цен на нефть и снижении курса доллара. В противном случае цены на бензин в Израиле взлетят, что не придаст популярности правительству. Но проблема заключается в том, что доллар продолжает расти по отношению к шекелю, а цена барреля нефти приближается к отметке в 100 долларов.

До этого в минфине сделали важное объявление по поводу скидки на бензин.