Скидка на бензин — в минфине сделали важное объявление

Скидка на бензин продлится еще месяц, но затем израильтян будет ждать неприятный сюрприз.

Министерство финансов объявило сегодня в четверг о снижении налога на топливо еще на один месяц, в размере скидки, почти идентичной той, что была предоставлена ​​до сих пор.

Об этом пишет 13 канал.

Наряду с этим минфин объявил, что с ноября налоговые льготы на бензин будут полностью отменены из-за отсутствия других источников финансирования. Это может означать, что нас ожидает скачок цены на целый шекель за литр в ноябре.

Сейчас льготы на топливо составляют целый шекель за литр, но, несмотря на удобство для водителей, дефицит растет, и казна нуждается в деньгах. Сокращение льгот произойдет просто потому, что в казне заканчиваются средства.

Дефицит растет, доходы государства от налогов сокращаются, и, возможно, придется значительно увеличивать налоги на бензин, скачки цен на который могут вызвать резкое увеличение расходов и инфляцию.

Еще одна проблема для израильского общества заключается в том, что дизельное топливо, за которое потребители не платят напрямую, как ожидается, подорожает уже в октябре и за последние три месяца его цена вырастет на целый шекель. Рост цен на дизельное топливо означает, что коммерческие автомобили, которые доставляют товары на дом или в сбытовые сети по всей стране, станут дороже в эксплуатации, а транспортные расходы могут лечь на плечи потребителей.

Эти расходы могут спровоцировать инфляцию, которую мы, кажется, смогли контролировать в последние месяцы. Подъем цен на дизельное топливо и, возможно, тарифов на бензин может подорвать это достижение и увеличить стоимость жизни после праздников.