Что израильтяне провозили контрабандой в страну в 2022 году

Методы контрабанды в Израиль постоянно совершенствуются. Путешественники все время находят новые методы, и «наша цель — попытаться обнаружить это и пресечь контрабанду».
Об этом, как сообщает портал Mako, говорится в заявлении Агентства национальной безопасности.
Правоохранители и таможенники, в частности, подвели итоги 2022 года, в котором им пришлось иметь дело с большим количеством пассажиров и со значительно возросшим количеством контрабандистов.
В списке товаров, которые пытались ввезти контрабандой в этом году, можно найти позолоченные айфоны, в основном из Дубая и Абу-Даби, сигареты и сигары, золотые слитки и цепочки, бриллианты на разных стадиях обработки, брендовую одежду и роскошную обувь, уникальных рептилий и редких птиц, духи, роскошные часы, кожаные и шубы, кетамин, украшения, ковры, сотовые телефоны, ноутбуки, редкие бутылки вина и дорогой виски.
«Список товаров, которое ввезли контрабандой в этом году, почти такой же, как в прошлом , с существенным изменением — сигаретами. В прошлом году большое количество сигарет было ввезено контрабандой из Украины, а в этом году, после начала войны в Украине, путешественники нашли другие альтернативы и начали контрабанду сигарет из Эмиратов, Польши, Венгрии, Румынии, Турции и Болгарии», — говорится в материале.
Курсор писал ранее, что солдаты ЦАХАЛа из бригады Паран арестовали на границе с Египтом 10 подозреваемых в контрабанде наркотиков. Злоумышленники были переданы в ШАБАК и полицию для допроса.
Еще мы писали, что силы Армии обороны Израиля предотвратили очередную контрабанду наркотиков из Египта на сумму 800 тысяч шекелей, которые были переданы сотрудникам полиции. В сумке, изъятой солдатами, было 27 килограммов наркотиков.
Напомним, сотрудники полиции в Хайфе задержали пять человек, которые подозреваются в контрабанде десятков килограммов кокаина. Среди арестованных оказался отец известного израильского исполнителя.