ЦАХАЛ предотвратил масштабную операцию по контрабанде наркотиков из Египта

Правоохранители арестовали десять подозреваемых, проникших на израильскую территорию, и передали их силам безопасности.

Солдаты ЦАХАЛа из бригады Паран арестовали на границе с Египтом 10 подозреваемых в контрабанде наркотиков.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Отмечается, что злоумышленники были переданы в ШАБАК и полицию для допроса.

«Служба наблюдения ЦАХАЛа установила попытку подозреваемых пересечь границу и переправить наркотики с территории Египта на территорию Израиля. Солдаты ЦАХАЛа, препятствовавшие контрабанде, арестовали десять подозреваемых, перебравшихся на израильскую территорию, и передали их для допроса силам безопасности. Кроме того, боевики обнаружили и конфисковали контрабандные наркотики», — говорится в сообдщении.

Также сообщается, что солдаты ЦАХАЛа и израильская полиция блокировали данный район и проводят мониторинг в поисках других контрабандистов.

Как сообщал Курсор, в ноябре силы Армии обороны Израиля предотвратили очередную попытку контрабанды наркотических веществ из Египта.

Солдаты ЦАХАЛа заметили несколько подозреваемых лиц, которые пытались что-то переправить в Израиль в районе территориальной бригады Паран. Бойцы выехали на место и выяснили, что это была партия наркотиков весом 18 килограмм, их стоимость оценивается в 720 тысяч шекелей.

Наркотики были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего расследования.

Курсор писал ранее, что в субботу, 26 ноября, на пляже в Тель-Авиве обнаружили 40 пакетов, в которых находился гашиш. Их вынесло морским течением к побережью.

Еще мы писали, что силы Армии обороны Израиля предотвратили очередную контрабанду наркотиков из Египта на сумму 800 тысяч шекелей, которые были переданы сотрудникам полиции. В сумке, изъятой солдатами, было 27 килограммов наркотиков.

Напомним, сотрудники полиции в Хайфе задержали пять человек, которые подозреваются в контрабанде десятков килограммов кокаина. Среди арестованных оказался отец известного израильского исполнителя.