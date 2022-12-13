Что известно о голосовании в Кнессете на должность спикера

Голосование за временного спикера до приведения к присяге нового правительства является, по словам Мики Леви, «исключительным событием».

Во вторник, с 10 часов, в Кнессете проходит заседание по голосованию о назначении Ярива Левина временным спикером Кнессета.

Об этом информирует Haaretz.

До того момента, когда сформируется новое правительство, Ярив Левин должен будет заменить нынешнего спикера Мики Леви, одного из ключевых союзников Яира Лапида.

Нетаниягу принял решение о назначении временного спикера, поскольку по-прежнему не уверен в том, кто займет этот пост на постоянной основе после формирования нового правительства.

Ликуд и Нетаниягу ведут переговоры с депутатами Давидом Амсалемом, Амиром Охана, Офиром Акунисом и Дэни Даноном по вопросу спикерства.

По словам Мики Леви, это «исключительное событие» по голосованию за нового спикера еще до того, как правительство будет приведено к присяге. Прежде всего это «направлено ​​на продвижение законодательства, которое позволит занимать посты министров людям, которые были осуждены и приговорены к условным срокам».

Мики Леви сообщил: «Я очень опечален знанием того, что формирующаяся коалиция движется именно в этом направлении, но я буду вести себя как государственный деятель и уважать волю избирателей, а Кнессет будет созван в соответствии с законом и постановлениями Верховного суда о проблема.»

После назначения временного спикера Нетаниягу может перейти к распределению министерских должностей членам Ликуда.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу выступил с заявлением из-за скандала вокруг переговоров с Яадут а-Тора.

Также напомним, что депутат от Еш Атид жестко раскритиковал Нетаниягу.