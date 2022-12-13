Скандал вокруг переговоров с Яхадут ха-Тора: Нетаниягу выступил с заявлением

Назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил спикера Кнессета Мики Леви за его службу, а также поблагодарил Левина за согласие занять этот пост «на две недели или столько, сколько потребуется».
Кроме того, Нетаниягу ответил на бурю в СМИ, поднявшуюмя в связи с соглашением с Объединенным иудаизмом Торы.
«В Шаббат будет электричество, будут пляжи для всех, не будет государства Галахи. Будет государство, где мы позаботимся обо всех. Мы встанем на путь национального и либерального права», — сказал он.
Напомним, что 12 телеканал заявил, что в соглашении между Ликудом и Объединенным иудаизмом Торы шла речь о том, что следующее правительство Израиля остановит выработку электроэнергии в Шаббат, профинансирует генизу священных книг и институты, занимающиеся ответами на галахические вопросы, и увеличит число разделенных по половому признаку пляжей в Израиле.
Позже сообщение телеканала было опровергнуто «Ликудом», однако Яхадут ха-Тора выступила с новыми обвинениями в адрес Нетаниягу.
Кроме того, депутат от Еш Атид жестко раскритиковал Нетаниягу.