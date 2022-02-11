COVID-19 изменил правила доставки еды из ресторанов

Возможно, одними из самых узнаваемых символов COVID-19 в Израиле являются мотоциклы с синими или оранжевыми коробками для доставки, которые повсюду на наших улицах.

Поскольку люди часто вынуждены были оставаться в своих домах и квартирах, иногда на несколько недель, спрос на услуги доставки еды из ресторанов резко вырос во время пандемии вируса COVID-19.

Для многих вкусная еда из любимого ресторана стала гораздо большим, чем просто способ утолить голод. Часто это спасательный круг, который удерживает население в здравом уме.

«С этими сайтами все очень просто, — говорит Шимшон Сэм Лешински, который часто пишет обзоры иерусалимских ресторанов на Facebook. — Когда недавно моя дочь в армии почувствовала себя плохо, я послал ей немного еды, и это действительно подняло ей настроение. Пока они упрощают отправку еды, это индустрия будет расти и расти».

Иногда кажется, что все остальные транспортные средства на дороге отмечены либо ярко-синим цветом Wolt, либо ярким оранжевым цветом 10bis. Их быстрый рост и влияние на ресторанную индустрию, а также общество в целом могут быть одним из важных психологических факторов коронавируса в Израиле.

«Wolt и 10bis полностью изменили ресторанный бизнес, — говорит Александр Коман из Школы менеджмента Коллера при Тель-Авивском университете. «Они оба были популярны еще до коронавируса, но теперь у них есть формула, которая значительно изменила поведение потребителей. Предлагая единый адрес, который позволяет людям делать заказы из любого ресторана, они эффективно украли трафик из заведений».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что врач рассказал, сколько воды надо пить больному с COVID-19.

Без увеличения потребления жидкости наша иммунная и сосудистая системы не могут нормально функционировать, а значит, организм не в состоянии давать серьезный ответ вирусу. Потому во время болезни стоит больше пить чистой воды.

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