В ходе ночной операции ЦАХАЛа «Волнорез» арестовано 11 человек

В Иудее и Самарии силами ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции задержаны палестинские экстремисты, подозреваемые в террористической деятельности, конфисковано оружие.

ЦАХАЛ, ШАБАК и израильская пограничная полиция в ходе контртеррористической операции в Иудее и Самарии ночью арестовали 11 человек. Они подозреваются в причастности к террористической деятельности.

В рамках операции служб безопасности «Волнорез» были проведены аресты и конфисковано незаконное оружие.

Силы безопасности работали во многих районах, включая деревни Искака, Рафида, Бейт-Умар, Нур-Шамс, Бейт-Ур аль-Тахта и другие.

Солдаты ЦАХАЛа задержали двух человек в городе Бейт-Умар за причастность к террористической деятельности. Двоих арестовали в городе Нур-Шамс. Еще шестерых подозреваемых в терроризме выявили в городе Карьют.

Конфискованное оружие и все задержанные переданы силам безопасности для дальнейших выяснений.

Сообщений о пострадавших среди военных не поступало.

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