Дайверы очистили порт Кейсарии в честь Всемирного дня океанов

Работы проводились не только в Кейсарии, но и на других участках. Всего дайверы-добровольцы достали из воды 155 килограммов различного мусора.

Дайверы, посещающие древний морской порт Кейсарию на средиземноморском побережье Израиля, иногда находят сокровища. Однако в пятницу, 10 июня, они искали мусор, чтобы очистить дно.

Двадцать шесть добровольцев-дайверов вместе убрали около 45 килограммов мусора между затонувшими колоннами и затопленными руинами.

Также очистительные работы при помощи добровольцев-дайверов проводились на рифах Красного моря, на побережье Эйлата. Всего было извлечено из моря 155 килограммов мусора. Речь идет о бутылках, пакетах, рыболовных лесках и сетях, алюминиевых банках и прочем мусоре.

Мероприятия были организованы Федерацией дайвинга Израиля при поддержке Министерства охраны окружающей среды и Управления природы.

Отметим, что ООН отметила Всемирный день океанов в среду, но израильские добровольцы-дайверы начали работу в пятницу.

Ранее редакция Курсора сообщала, что люди загрязнили воздух настолько, что в атмосфере появился новый вид облаков.

Кроме того, наш сайт писал, что делегация из ЕС приняла участие в очистке пляжа в Бат-Яме. По случаю Всемирного дня океанов сегодня Делегация Европейского Союза в Государстве Израиль, Посольство Франции в Израиле, муниципалитет Бат-Яма и волонтерская группа «Чистый пляж» организовали официальное мероприятие по очистке пляжа в рамках ежегодной кампании #EUBeachCleanup и в рамках председательства Франции в Совете Европейского Союза.