Дани Данон: Лапид — это катастрофа для Государства Израиль

Данон утверждает, что его американские источники сообщили ему о намерениях Лапида встретиться с Махмудом Аббасом, якобы для того, чтобы продемонстрировать, какой он отличный государственный деятель.

Бывший посол Израиля в ООН Дани Данон в воскресенье вечером сообщил, что премьер-министр Яир Лапид планирует встретиться с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом перед выборами.

Надежды на эту встречу, по утверждению Данона, являются причиной недавней серии политических жестов Израиля в сторону палестинских арабов.

Данон заявил: «Согласно информации, которую я получил из США, Лапид добивается встречи с Аббасом. Он готов также заплатить другими жестами, чтобы получить эту возможность сфотографироваться. Он хочет показать, что он «супергосударственный деятель» — хотя он неудавшийся государственный деятель. У него нет мандата на это».

Нападки Данона на Лапида последовали за заявлением советника Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который сказал, что Иран уже способен произвести ядерную бомбу. Данон заявил, что иранское высокомерие проистекает из неспособности Лапида заставить президента США Джо Байдена серьезно рассмотреть вариант военного нападения на Иран.

«Результаты оглушительного провала Лапида во время визита Байдена уже видны — Иран хвастается своими возможностями после того, как понял, что о военном варианте не может быть и речи. Лапид — это катастрофа для Государства Израиль. Мы вернем ЦАХАЛу сдерживание и восстановим безопасность израильских граждан», — сказал Данон.

«Курсор» писал ранее слова Аббаса: «Я протягиваю руку лидерам Израиля для заключения мира».

Напомним, Шакед и Ганц поругались на заседании Кабмина.