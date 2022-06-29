Дани Данон заявил об участии в праймериз в Ликуд

Дани Данон объявил о своем участии в праймериз в партии Ликуд. Это настоящая конкуренция за главенство в Ликуде.
Об этом сообщил Телеграм-канал.
Данон является членом партии «Ликуд». Был депутатом Кнессета трех созывов и занимал должность министра науки и технологии.
В 2015 году он был назначен послом Израиля в ООН, а в 2017 году был избран заместителем председателя 72-ой Генассамблеи ООН.
Данон сообщил о намерении баллотироваться на предстоящих праймериз Ликуда в Кнессете после 7 лет перерыва в политической жизни.
Кроме того, нынешний посол Израиля в ООН Гилад Эрдан также собирается баллотироваться на этот пост.
«Курсор» сообщал результаты опроса: Ликуд опережает другие партии. Опрос показывает, что Биньямин Нетаниягу снова станет премьер-министром, если «Ямина» присоединится к блоку, возглавляемому «Ликудом».
Наш сайт ранее писал, что Герцог тайно посетил Иорданию в преддверии «важных событий в регионе». Встреча состоялась на фоне июльского визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток и «в рамках дипломатических событий в регионе».
Напомним, Либерман пригрозил затянуть процесс роспуска правительства. Министр финансов настаивает на принятии закона о метро, несмотря на позицию оппозиции против него. В противном случае его партия будет откладывать процесс роспуска Кнессета.