Дани Данон заявил об участии в праймериз в Ликуд

Конкуренцию Нетаниягу намерены составить бывший и нынешний послы Израиля в ООН. О решении принять участие в праймериз в Ликуд заявили Дани Данон и Гилад Эрдан.

Дани Данон объявил о своем участии в праймериз в партии Ликуд. Это настоящая конкуренция за главенство в Ликуде.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Данон является членом партии «Ликуд». Был депутатом Кнессета трех созывов и занимал должность министра науки и технологии.

В 2015 году он был назначен послом Израиля в ООН, а в 2017 году был избран заместителем председателя 72-ой Генассамблеи ООН.

Данон сообщил о намерении баллотироваться на предстоящих праймериз Ликуда в Кнессете после 7 лет перерыва в политической жизни.

Кроме того, нынешний посол Израиля в ООН Гилад Эрдан также собирается баллотироваться на этот пост.

«Курсор» сообщал результаты опроса: Ликуд опережает другие партии. Опрос показывает, что Биньямин Нетаниягу снова станет премьер-министром, если «Ямина» присоединится к блоку, возглавляемому «Ликудом».

Наш сайт ранее писал, что Герцог тайно посетил Иорданию в преддверии «важных событий в регионе». Встреча состоялась на фоне июльского визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток и «в рамках дипломатических событий в регионе».

Напомним, Либерман пригрозил затянуть процесс роспуска правительства. Министр финансов настаивает на принятии закона о метро, несмотря на позицию оппозиции против него. В противном случае его партия будет откладывать процесс роспуска Кнессета.