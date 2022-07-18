Шакед и Ганц поругались на заседании Кабмина

На заседании по политической безопасности между Айелет Шакед и Бени Ганцем произошел бурный обмен высказываниями по поводу действий по благоустройству палестинских арабов перед визитом американского президента.

На заседании по политической безопасности в воскресенье, 18 июля, возникли разногласия между министром внутренних дел Айелет Шакед и министром обороны Бени Ганцем. Предметом спора стал обзор визита в Израиль президента США.

Шакед попросила Ганца дать пояснения о действиях навстречу палестинским арабам и их благосостоянию.

Спор был довольно громким.

Шакед сказала: «Я хотела бы получить от министерства обороны подробную информацию о решении обелить и узаконить палестинские дома перед визитом президента Байдена».

Ганц: «Это ложь, это просто неправда. Если вы хотите, чтобы вас кормили кампанией лжи, продолжайте. Все, что мы одобрили, находится только на их территории, здесь нет никакого обеления. Но если вы уже говорите — то всего несколько недель назад мы одобрили строительство 4000 единиц жилья для евреев в Иудее и Самарии».

Шакед: «Если это так, то налицо дезинформация по этому вопросу».

Ганц: «Мне больше нечего объяснять. Я сказал именно то, что написано в решении».

Офисы министра обороны Ганца и министра внутренних дел Шакед отказались комментировать обсуждения в кабинете министров.

Вопросы политической безопасности в воскресенье впервые обсуждаются на заседании кабинета министров с начала пребывания Яира Лапида на посту премьер-министра. Заседание было проведено в связи с происшедшими на юге Израиля событиями, когда из сектора Газа было выпущено четыре ракеты по израильской территории.

На заседании представители органов безопасности представили обзор объектов ХАМАСа, которые атаковал Израиль в ответ на ракетный обстрел.

«Курсор» писал, что Шакед использует последние шансы на спасение Ямины.

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