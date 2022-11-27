Дани Данон: Смотрич просит слишком многого

Дэнни Данон из «Ликуда» раскритиковал Религиозную сионистскую партию в интервью Галею Цахалу.

«Я замечаю повышенный аппетит у наших партнеров. Фракция из 7 мандатов хочет четырех председателей комитетов в Кнессете, и я спрашиваю себя, на основании чего? Это вызывает дискомфорт», — сказал Данон.

Ранее Курсор писал, что Данон сказал общественной телерадиовещательной компании «Кан», что коалиционные соглашения должны обеспечивать контроль «Ликуда» над ключевыми министерствами и подверг критике соглашение с Дери, о котором сообщалось в СМИ.

«Значительные портфели должны оставаться в руках «Ликуда». Я не знаю, правдивы ли эти сообщения, но министерство иностранных дел должно оставаться в руках члена Кнессета, избранного «Ликудом»», — сказал Данон, бывший посол в ООН.

«У «Ликуда» опытная команда, и я верю, что оборона и иностранные портфели останутся внутри партии. Важно, чтобы даже так называемые «средние» портфели были в «Ликуде», чтобы мы могли провести реформы, которые мы обещали избирателям», — сказал Данон.

Он также раскритиковал сообщение о соглашении с Дери, согласно которому глава партии ШАС будет занимать ряд высокопоставленных должностей с расширенными полномочиями.

«Отдавать несколько крупных портфелей одному министру неправильно с исполнительной точки зрения», — сказал Данон.

Ранее Курсор писал, что спикер Кнессета намеренно замедляет приведение к присяге новой коалиции – СМИ.