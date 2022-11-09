Смотрич озвучил свои требования по Иудее и Самарии

Израильские города в Иудее и Самарии находятся под военным управлением. Бецалель Смотрич стремится полностью ликвидировать гражданскую администрацию.

Лидер Религиозной сионистской партии Бецалель Смотрич потребовал, чтобы израильские поселения находились в ведении соответствующих министерств, а не Гражданской администрации ЦАХАЛа, в рамках коалиционных переговоров с предполагаемым следующим премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

На встречах с лидерами партий правого блока на этой неделе Нетаниягу попытался достичь упрощенного коалиционного соглашения о портфелях кабинета министров и о политических целях, которые должны быть выработаны после приведения правительства к присяге. отклонил это предложение, и изменения в Иудее и Самарии входят в число требований политики Смотрича.

Израильские города в Иудее и Самарии находятся под военным управлением, а гражданская администрация ЦАХАЛа подписывает приказы о применении к ним большинства тех же законов, что и к суверенному Израилю.

Смотрич стремится полностью ликвидировать гражданскую администрацию. Передача власти над поселениями от военных к обычному правительству была бы сродни распространению суверенитета Израиля на эти части Иудеи и Самарии.

Пресс-секретарь Смотрича подтвердил требование, о котором впервые было сообщено в Israel Hayom, заявив, что «правые завоевали доверие избирателей и ожидают, что их представители сдержат свои обещания. Религиозный сионизм будет поднимать эти темы в переговорных комнатах и ​​обязательно потребует, чтобы правые правили и сдержали свое слово и обещания, данные обществу».

«Граждане Израиля давно знают всю глубину идеологии Смотрича. Председатель Религиозной сионистской партии в течение многих лет открыто делал свои мнения и планы доступными для граждан Израиля» , — заявил представитель.

Смотрич несколько раз вносил законопроекты об отмене Гражданской администрации. В пояснительных частях законопроектов он написал, что он управляется «специально» с гражданскими и военными элементами, что «привело ко многим сбоям в эффективности и услугах, оказываемых населению, проживающему в Иудее и Самарии».

Лидер Религиозно-сионистской партии также стремится изменить процесс выдачи разрешений на строительство в Иудее и Самарии, который требует утверждения планов премьер-министром и министром обороны на двух разных этапах.

Ожидается, что Смотрич станет министром кабинета в новом правительстве и попросил Министерство финансов, в то время как Нетаниягу, как сообщается, предложил ему Министерство образования.

Ранее Курсор писал, что депутат от НДИ заявил, что Нетаниягу хочет «избавиться» от Бен-Гвира и Смотрича. Политик утверждает, что Нетаниягу «засылает своих эмиссаров к Лапиду и Ганцу».

Курсор сообщал, что Нетаниягу встретился с главой партии «Ноам». Председатель партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу встретился с Ави Маозом, главой партии «Ноам».

Помимо этого, стало известно, сколько голосов досталось партиям, не прошедшим в Кнессет.