Исраэль Кац «взорвал» встречу с Нетаниягу – СМИ

Депутат Кнессета Исраэль Кац от Ликуда «взорвал» встречу с назначенным премьер-министром Нетаниягу из-за отсутствия договоренности о распределении должностей.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По оценкам, Эли Коэн получит иностранный портфель, а экс-министр транспорта Кац поочередно получит старший экономический портфель, а во второй половине срока будет назначен министром иностранных дел.

Кац отверг это предложение. В Ликуде ответили: «Личность министра иностранных дел еще не выяснена».

Ранее Кац пригрозил выходом из коалиции, если ему не предоставят пост министра иностранных дел.

Мы рассказывали, что Нетаниягу определился, что в следующем правительства пост министра туризма займет Хаим Кац, а министра обороны ‒ Йова Галант.

«Курсор» сообщал, что члены партии Ликуда были разгневаны Нетаниягу, потому что им не предоставили высшие посты в структуре нового правительства, на которые они рассчитывали. СПИ пишут, что Давид Амсалем и Данни Данон, претендовавший на пост спикера Кнессета, начали кричать на назначенного премьер-министром во время собрание фракции.

В частности, Нетаниягу пытался прервать Ансалема, который не стал как спикером, так и министром юстиции, но тот сердито попросил его не перебивать.

«Вы с ним не можете делать все, что хотите», — заявил он, указав на Ярива Левина, который станет министром юстиции.

Что же вызвало возмущение из уст Данона – читайте в нашем материале.

Также стало известно, что Нетаниягу выбрал главу комитета по иностранным делам и обороне.

Помимо этого председатель Религиозного сионизма написал статью, адресованную американской публике. В ней он сообщил, что политика нового израильского правительства будет направлена на приближение нашей страны к модели в США.