Действует 72 часа: гостиницы Израиля запустили заманчивую акцию

Предложение рассчитано на потребителя, быстро принимающего решение.

Со вторника, 19 сентября, Ассоциация гостиниц Израиля запустила заманчивую акцию, которой может воспользоваться любой желающий в течение 72 часов. Потребителю предоставят скидку не менее 20 процентов на любое время в течение ближайшего года, если он забронирует номер в одном из 212 отелей страны в течение трех дней.

Об этом пишет издание News.israelinfo.

В акцию включены 100 тысяч ночей в самых разных гостиницах самых разных уровней (от 3 до 5 звезд deluxe). Забронировать за собой номер можно через систему бронирования гостиничной ассоциации и тогда покупателю будет засчитана скидка не менее 20 процентов от стоимости отдыха, указанной на момент бронирования на сайте отеля.

Предложение начнет действовать во вторник, 19 сентября в 12:00 и завершиться 21 сентября в 12:00.

Генеральный директор Израильской гостиничной ассоциации Яэль Даниэли отметила, что эта акция рассчитана на потребителя, быстро принимающего решение. С ее помощью они хотят облегчить нашим гражданам жизнь, дав им возможность насладиться отдыхом со скидкой в любое время, когда это будет для них удобным.

"Курсор" писал ранее, что министерство здравоохранения Израиля выдало распоряжение закрыть отель "Реут", расположенный в Ашкелоне, потому что он не пригоден для проживания постояльцев и представляет для их здоровья серьезную опасность.