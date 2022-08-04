В Сохнуте раскритиковали израильское правительство: в чем причина

«Еврейское агентство работало в россии*, сейчас оно работает в россии, и я верю, что мы продолжим работать там», — сказал исполняющий обязанности председателя Еврейского агентства Яаков Хагоэль в интервью The Jerusalem Post, сидя в своем большом офисе в центре Иерусалима.

Он продолжил описывать деликатную и сложную ситуацию: «Мы ведем диалог с Министерством юстиции россии, и я полагаю, что Еврейское агентство продолжит свою деятельность в россии».

Он также затронул тему войны в Украине и отметил, что большинство семей, совершивших алию, составляют женщины и дети, поскольку мужчинам в возрасте 18-60 лет запрещено покидать раздираемую войной страну. «Мужчины все еще в Украине, а их семьи здесь, в Израиле и в других странах», — сказал он.

«Настоящая проблема будет заключаться в том, действительно ли мы знаем, как принять тысячи репатриантов в Израиле, — сказал он. — Это число увеличится, если мы добьемся успеха, поскольку мужчины присоединятся к ним и тоже вернутся. Если мы не будем знать, как их абсорбировать, они вернутся в Украину по окончании войны».

«Мы и правительство Израиля должны посмотреть, как мы принимаем этих репатриантов. Мы в Еврейском агентстве пытаемся помочь в этих аспектах», — отметил он.

Хагоэль раскритиковал израильское правительство, заявив, что в отношении «жилищной проблемы» и «трудностей с трудоустройством… к сожалению, правительство делает недостаточно».

Временный председатель агентства уточнил, что это правда, что Израиль переживает крупнейший жилищный кризис в нашей истории. Тем не менее, такие лидеры, как [покойный премьер-министр] Ариэль Шарон, в 90-х годах создали для олимов новые районы.

«Страна должна прийти в себя, независимо от того, будут ли выборы или нет», — сказал он, добавив, что ей «необходимо найти решения — и я говорю не о временных решениях, таких как отели, а о создании новых поселений или городов в Израиле. Это не должно случиться завтра; это должно было случиться уже вчера».

Напомним, что россияне заставили пленного украинского военного прокомментировать теракт в Еленовке.