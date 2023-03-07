Дело на сто тысяч: работница Службы занятости подозревается в торговле пособиями

Бедуинка вносила в базу данных получающих пособия по безработице десятки своих родственников и знакомых.

Полиция во вторник, 7 марта, арестовала работницу Службы занятости в бедуинском городе Раат. Она подозревается в мошеннической краже из казны более 100 тысяч шекелей.

Об этом сообщает Israel Info.

Следователи подозревают, что бедуинка вносила в базу данных получающих пособия по безработице десятки своих родственников и знакомых. В результате эти люди, которые никогда не отмечались на бирже труда, незаконно получили десятки тысяч шекелей.

Женщина получала за мошеннические действия «откаты» от людей, получающих незаконные пособия, и все это продолжалось долгое время.

«В конце концов в «Битуах леуми» заподозрили, что в отделении Службы занятости в Раате творятся темные делишки. Отдел безопасности вместе с полицией начали тайное расследование, которое сегодня перешло в открытую фазу. В доме подозреваемой и в офисе прошли обыски. Были конфискованы документы. Женщина рискует пойти под суд за получение взяток, мошенничество с отягчающими обстоятельствами и подделку документов», — говорится в сообщении.

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