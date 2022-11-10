Дело о перепутанных эмбрионах в Ассуте: новорожденной нужна операция на сердце

На следующей неделе в медицинском учреждении «Шиба» в Тель-Авиве проведут операцию на открытом сердце девочке Софии, появившейся на свет в конце прошлого месяца. Именно она является главной героиней дела о перепутанных эмбрионах в клинике «Ассута».

Об этом сообщает издание «Детали».

Чтобы провести новорожденной операцию, врачи вызвали четырех специалистов из Австрии во главе с доктором Геральдом Тульцером, который оперировал девочку раньше, когда она еще находилась в утробе матери. Также в операции будет участвовать заведующий кардиологическим отделением и другие ведущие врачи больницы «Шиба».

«Курсор» писал ранее, что София появилась на свет 26 октября. Ее родила женщина, которой в клинике «Ассута» по ошибке пересадили чужой эмбрион. Биологическая мать девочки до сих пор не найдена. Но главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау вынес по этой драматической истории галахическое постановление.

Еще мы писали, что в клинику «Ассута» в Ришон ле-Ционе, которая оказалась в центре скандала, пригласили на встречу со специалистами 22 женщин.