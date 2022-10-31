Дело о подмене эмбриона в «Ассуте»: Минздрав приказал прекратить все попытки найти генетическое совпадение

Министерство здравоохранения приказало больнице Ассута Ришон ле-Цион прекратить все попытки найти генетическое совпадение между ребенком и парами, которые проходили или проходят лечение в институте оплодотворения.

Об этом сообщает INN.

Это нужно сделать до завершения судебного разбирательства по этому вопросу. Минздрав также поручил больнице как можно скорее провести беседу с каждой из потенциальных пар (в присутствии врача-репродуктолога, директора отдела управления рисками и социального работника), а также предложить парам сопровождение психолога.

Ранее мы рассказывали, что женщина, которой в клинике «Ассута» подсадили чужой эмбрион, родила девочку.

Также «Курсор» сообщал, что возле Ариэля произошло смертельное ДТП.