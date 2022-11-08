Дело о субмаринах: прокуратура выдвинула обвинение полиции

По мнению прокуроров, полиция превысила свои полномочия, установив прослушку и программы-шпионы в девайсы посредника сделки.

Во вторник, 8 ноября, прокуратура сообщила, что полиция превысила свои полномочия при расследовании так называемого «дела 300» о закупке немецких подводных лодок.

Об этом сообщает Haaretz.

Отмечается, что полиция несанкционированно установила прослушку и программы-шпионы в девайсы посредника сделки Мики Ганора, бывшего командующего ВМС Элиэзера Марома и жены бывшего заместителя главы Совета нацбезопасности Ализы Бар-Йосеф.

Прокуратура подтвердила факт превышения полицией судебного постановления и отправила адвокатам фигурантов «дела 3000» в ответ на их ходатайства соответствующие уведомления. Прокуратура также поставила их в известность, что информация, полученная в нарушение постановления суда, не будет приобщена к делу.

В ответе прокуратуры адвокатам говорится, что судья Авраам Таль в 2017 году выдал ордер на установку шпионского ПО для отслеживания коммуникации между Мики Ганором и другими фигурантами дела через компьютеры.

Согласно сообщению прокуратуры, в рамках реализации прослушивания «правоохранительными органами были совершены определенные действия, выходящие за рамки предписаний, в том числе действия, включающие, помимо прослушивания и отслеживания коммуникации через компьютеры, получение контактов, текстов сообщений и дополнительной информации».

Как сообщал Курсор, в январе депутат Кнессета Эли Авидар уподобил возможный отказ Беннета от создания комиссии по расследованию закупки субмарин «ножу в спину лагеря перемен».

Также Курсор информировал о том, что Израилю придется потратиться на двойную первоначальную сумму за три подводные лодки после того, как немецкая корпорация ThyssenKrupp подняла цены на военные корабли, а правительство Германии отказалось увеличить субсидии, которые оно предоставляет Израилю в связи с повышением цен.