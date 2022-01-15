В правительстве заговорили о новых парламентских выборах

Министр Эли Авидар заявил, что уподобил возможный отказ Беннета от создания комиссии по расследованию закупки субмарин «ножу в спину лагеря перемен».

Министр Эли Авидар сказал, что Израиль идет к тому, чтобы организовать новые парламентские выборы. Об этом он заявил во время общения с активистами протестных организаций, которое проходило в онлайн формате.

Слова министра процитировала обозреватель 12-го канала по политическим делам Дафна Лиэль, сообщает israelinfo.

По словам Авидара, то, что Беннет отказался создавать комиссию по расследованию закупки субмарин является «ножом в спину» для коалиции. Министр обратил внимание на то, что у представителей правых коалиций сильно изменилась риторика. Она стала более жесткой.

«Надо будить людей на местах — мы на пути к выборам», — процитировала журналистка Авидара.

Отметим, что в Рамат-Авиве 15 января должна состоятся демонстрация с требованием создания комиссии по субмаринам. Мероприятие состоится возле Центра Шустера в Рамат-Авиве.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Нетаниягу начал переговоры по поводу заключения судебной сделки.

Кроме того, мы писали, что возле офиса премьер-министра Нафтали Беннета прошла массовая демонстрация поселенцев.

Еще напомним, что Элькин и Беннет поругались на заседании кабинета министров по коронавирусу.

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