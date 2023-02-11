Демонстрации против судебной реформы: на улицы вышли более ста тысяч израильтян

В Тель-Авиве был задержан правый активист Моше Мирон после того, как он вступил в перепалку с участниками демонстрации.

Вечером в субботу, 11 февраля, в Израиле возобновились массовые акции протеста против намерения правительства провести реформу юридической системы, которая лишит судебную власть многих полномочий.

Об этом пишет портал Детали.

Отмечается, что мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших в теракте накануне. Присутствующие опустили в этот момент флаги.

«Массовые акции протеста проходят и в других городах Израиля: 15 тысяч человек вышли на демонстрацию в Кфар-Сабе, еще 15 тысяч — в Хайфе, около 700 протестующих — у торгового центра в Кирьят-Оно, в акции протеста в Беэр-Шеве участвуют около тысячи человек, в Ришон ле-Ционе собралось около 500 и около 6000 протестующих на площади у здания муниципалитета в Герцлии, а также в Иерусалиме, Раанане, Петах-Тикве, Нетании, Ашдоде и многих других местах», — пишет СМИ.

В Тель-Авиве был задержан правый активист Моше Мирон после того, как он вступил в перепалку с участниками демонстрации. Его поддержали еще несколько активистов, которые размахивали флагом каханистов и держали плакат с надписью: «Леваки — предатели».

Как сообщал Курсор, в Тель-Авиве в субботу, 21 января, прошли массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций было две. Они полностью остановили движение в центре.

Власти закрыли некоторые участки дорог. Около тысячи полицейских обеспечивали безопасность.

Ранее Курсор сообщал, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.

До этого Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.

Также мы информировали о том, что полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».