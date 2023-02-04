Демонстрации в центре Тель-Авива: полиция уже перекрыла улицу Каплана

В 18:00 начнется шествие от электростанции Ридинг через весь город.

В субботу, 4 февраля, в 16:45 полиция перекрыла для транспорта улицу Каплана и другие улицы в центре Тель-Авива.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что демонстранты собираются в трех местах. Так, в 18:00 начнется шествие от электростанции Ридинг через весь Тель-Авив к улице Каплана, в 19:00 — начало митингов на площади Габима и на улице Каплана у Кирьят а-Мемшала.

Как сообщал Курсор, в Тель-Авиве в субботу, 21 января, прошли массовые митинги протеста. На этот раз демонстраций было две. Они полностью остановили движение в центре.

Власти закрыли некоторые участки дорог. Около тысячи полицейских обеспечивали безопасность.

Ранее Курсор сообщал, что в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.

До этого Курсор писал, что Израиль захлестнут массовые протесты: организаторы рассказали, к чему готовиться.

До этого мы информировали о том, что полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».