Депутат-харедим предлагает ввести талоны на питание для детей

Во время встречи фракции «Агудат Исраэль» партии «Яадут а-Тора», которая началась с обсуждения коалиционных переговоров, а затем включала конференцию Совета мудрецов Торы, было выдвинуто требование об увеличении детских пособий, чтобы помочь семьям справиться с увеличением расходов на жизнь.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Согласно сообщению Behadrey Haredim, депутат Кнессета от партии «Агудат Исраэль» Исраэль Эйхлер предложил план, который предоставит семьям дополнительные деньги, фактически не предоставляя им наличные деньги, путем предоставления продуктовых талонов на основные продукты, такие как хлеб, молоко и овощи.

Согласно плану, Эйхлер потребует включить в коалиционные соглашения положения о том, что каждый ребенок имеет право на получение «продовольственной корзины», которая будет зарегистрирована в компьютерных системах супермаркетов. В соответствии с этой системой родители будут предоставлять национальный идентификационный номер ребенка и иметь право покупать продукты в пределах суммы, на которую ребенок имеет право.

Предлагаемый план аналогичен плану, предложенному главой ШАС Арье Дери. Согласно этому плану Дери, продовольственные талоны будут раздаваться нуждающимся в Израиле. Однако, в отличие от плана ШАС, ваучеры Эйхлера будут предоставляться всем, и каждый ваучер будет действителен в течение 30 дней.

Ранее Курсор писал, что ультраортодоксальные партии готовы к переговорам о присоединении к будущей коалиции Нетаниягу. Лидеры ультраортодоксальных партий провели встречу и согласились сотрудничать после победы блока Биньямина Нетаниягу.

Курсор также сообщал, что харедим озвучили условия своего вхождения в коалицию. В список коалиционных требований входит не только отмена всех реформ «правительства перемен», бюджетные требования и восстановление «закона Таля».