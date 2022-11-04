Харедим озвучили условия своего вхождения в коалицию

В список коалиционных требований входит не только отмена всех реформ «правительства перемен», бюджетные требования и восстановление «закона Таля».

В список коалиционных требований, предъявленных ультраортодоксальными партиями Нетаниягу еще до официального начала коалиционных переговоров, входит не только отмена всех реформ «правительства перемен», бюджетные требования и восстановление отмененного БАГАЦ «закона Таля», но и изменение Закона о возвращении.

Об этом пишет IsraelInfo.

«Харедим требуют «проверить возможность» лишить права на репатриацию внуков евреев, устранив соответствующий пункт из Закона о возвращении. Это требование популярно в право-религиозных кругах Израиля, его поддерживал и ненавистный ультраортодоксам министр религий Матан Кахане, чьи реформы в сфере кашрута и гиюра «харедим» требуют отменить», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, «Агудат Исраэль» и «Дегель ха-Тора», две фракции, входящие в партию «Яадут а-Тора», возможно, решили сохранить единство между собой, но разногласий по-прежнему предостаточно.

В интервью Merkaz Ha’inyanim депутат Кнессета Моше Гафни, который возглавляет «Дегель ха-Тора», сказал, что после подписания соглашения о совместной кампании отношения между ним и Ицхаком Голдкнопфом, главой «Агудат Исраэль» и «Яадут а-Тора», «очень хорошие».

«Совершенно ясно, что с того момента, когда мы побежим вместе, нам нужно будет проводить совместные обсуждения после того, как будут результаты выборов, относительно того, что мы требуем в коалиционном соглашении», — добавил Гафни.

Также Курсор информировал о том, что по окончательным результатам выборов группа партий, поддерживающих Нетаниягу, получает 64 мандата, а группа фракций, составляющих уходящую коалицию, получает 51 мандат.