Ультраортодоксальные партии готовы к переговорам о присоединении к будущей коалиции Нетаниягу

Лидеры ультраортодоксальной партии Арье Дери и Ицхак Голднопф встретились накануне, чтобы обсудить сотрудничество между двумя своими партиями, поскольку они готовятся вступить в переговоры о присоединении к будущей правой религиозной коалиции под руководством Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Голдкнопф, председатель ашкеназской партии «Яадут а-Тора», встретился с Дери, главой сефардского ШАС, в доме последнего в Иерусалиме. Стороны договорились сотрудничать на благо уязвимых общин и сохранения еврейской идентичности в Государстве Израиль. Кроме этого, они также высоко оценили успех своих партий на выборах. ШАС получил 11 мест на голосовании 1 ноября, а «Яадут а-Тора» — 7 мест.

Ультраортодоксальные партии верны бывшему премьер-министру Нетаниягу, который совершил ошеломляющее возвращение, и, вероятно, сыграют важную роль в его ожидаемой коалиции.

Блок партий Нетаниягу — «Ликуд», Религиозный сионизм, ШАС и «Яадут а-Тора» — будет контролировать 64 места в Кнессете, в то время как партии, составившие уходящее правительство, контролируют 51 место. Арабский Хадаш-Таал с 5 местами не связан ни с одной из сторон.

Посол США Том Найдс написал в Твиттере в пятницу, что звонил, чтобы поздравить Дери с успехом ШАС, добавив, что он с нетерпением ждет «работы с ним над поддержанием наших нерушимых связей».

Ультраортодоксальные партии не вошли в уходящую разнообразную коалицию Нафтали Беннета и Яира Лапида и обвинили ее в нанесении ущерба еврейской идентичности государства, а также в проведении реформ, направленных на субсидирование ультраортодоксальных общин. Уходящее правительство реформировало процесс сертификации кашрута и ввело условия труда для субсидий по уходу за детьми. Также значительно были повышены налоги на пластиковую посуду и безалкогольные напитки, которые широко используются в ультраортодоксальном сообществе.

Ранее Курсор писал, что харедим озвучили условия своего вхождения в коалицию. В список коалиционных требований входит не только отмена всех реформ «правительства перемен», бюджетные требования и восстановление «закона Таля».

Также Курсор информировал о том, что по окончательным результатам выборов группа партий, поддерживающих Нетаниягу, получает 64 мандата, а группа фракций, составляющих уходящую коалицию, получает 51 мандат.

Стало известно, кто получит портфели в правительстве Нетаниягу.