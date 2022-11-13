Депутат-харедим рассказал, без какого законопроекта коалиция не будет сформирована

Новое правительство, по его словам, будет работать над отменой решений, принятых Авигдором Либерманом и Нафтали Беннетом в прошлом году.

Депутат парламента от Объединенного иудаизма Торы Моше Гафни заявил, что без законопроекта, позволяющего Кнессету отменять решения Веровного суда, будущее правительство Биньямина Нетаниягу не будет сформировано.

Выступая на партийном мероприятии, Гафни сказал, что правительство будет работать над отменой «указов», изданных уходящим министром финансов Авигдором Либерманом и бывшим премьер-министром Нафтали Беннетом в прошлом году.

В кругах ультраортодоксов слово «указ» имеет оттенок драконовской меры, навязанной религиозным евреям враждебным руководством.

Гафни добавил: «Заработная плата ультраортодоксальных учителей будет равна зарплате в государственной системе образования, без этого правительство не будет сформировано».

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