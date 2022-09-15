Депутат Кнессета высказался о возможности поставок израильского оружия Украине

Депутат Кнессета от партии «Ликуд» Нир Баркат отметил, что, если бы стоял вопрос о передаче Украине «Железного купола», то он бы поддержал это решение.

Израиль оказывает поддержку украинским военным в борьбе с россией*, хотя Киев ожидал от страны более проактивной позиции и военной помощи, касающейся, в частности, поставок вооружения. Депутат Кнессета от партии «Ликуд» Нир Баркат считает, что страна должна помощь Украине защититься от агрессора, а переговоры о поставках оружия вестись за закрытыми дверями.

Об этом он рассказал в интервью изданию «РБК-Украина».

По словам Нира Барката, есть веские причины для обсуждения поставок израильского оружия ВСУ, но они должны проходить за закрытой дверью. Более того, как отмечает политик, если будет стоять вопрос о передаче Украине «Железного купола», то он поддержит это решение.

Депутат Кнессета подчеркнул, что украинскому населению нужна такая защита, чтобы спасти невинных жертв от ракетных ударов противника, поэтому он бы настоятельно рекомендовал правительству Израиля сделать это.

«Курсор» писал ранее, что по словам депутата Кнессета Нира Барката, Израиль должен принять четкую сторону, несмотря на все риски и несомненно поддержать Украину в войне с российскими захватчиками.

Еще мы писали, что глава армейской разведки АМАН генерал-майор Аарон Халива заявил, что в вопросе войны на территории Украины он поддерживает интересы США.

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