Глава разведки ЦАХАЛа рассказал, кого он поддерживает в войне Украины против россии

Глава армейской разведки АМАН генерал-майор Аарон Халива заявил, что в вопросе войны на территории Украины он поддерживает интересы США.

Он это заявил во вторник, 13 сентября, когда выступал на конференции по безопасности в Университете Райхмана в Герцлии.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Меня спрашивали, на чьей я стороне – Украины или *россии. Я на стороне США. Отношения с Соединенными Штатами – одно из самых больших достояния Израиля», – заявил Халива.

Помимо этого, недавно Амир Барам, уходящий в отставку начальник Северного командования вооруженных сил, заявил, что во время войны в Украине ЦАХАЛ многому научился в отношении потенциального конфликта с «Хизбаллой».

«Мы изучаем конфликт и учтем извлеченные уроки для будущей войны на севере», – сказал он.

По словам Барама, Израиль нацелится на активы «Хизбаллы» и «любой другой террористической группировки», если в этом будет необходимость.

«Против оси зла, возглавляемой Ираном, мы каждый день предотвращаем и сдерживаем это зло», – добавил чиновник.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Киеве призвали Израиль осудить преступления россии. Также там надеются на введение Иерусалимом экономических и финансовых санкций против москвы.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил об этом на встрече с депутатом Кнессета Ниром Баркатом («Ликуд»), которую раскритиковали в офисе премьер-министра Израиля Яира Лапида.

Также мы рассказывали, что посольство Украины в Израиле осудило визит в москву лидера террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании, где тот провел встречу с министром иностранных дел россии лавровым. Также в посольстве считают, что в этой ситуации мир не должен сидеть сложа руки и наблюдать со стороны.

Помимо этого, замглавы СНБ Израиля предостерег от поездки в Украину на Рош ха-Шана.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!