Депутат Ликуда посетил Киев: каковы цели визита

Нир Баркат встретился в Киеве с главным раввином Украины Моше Асманом. Перед этим депутат посетил украинские города Буча и Ирпень, которые сильно пострадали от действий российских военных.

Депутат Кнессета от Ликуда и бывший мэр Иерусалима, Нир Баркат, посетил столицу Украины. Его встретили в холле киевского отеля вместе с главным раввином Украины Моше Асманом.

Об этом сообщил Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Ранее в четверг, Нир Баркат посетил — Бучу и Ирпень. Те самые города, в которых больше всего зверствовали оккупанты рф*.

Согласно источникам, в ближайшие два дня у Барката намечены встречи с первыми лицами Украины. Этот визит стал первым с начала войны, когда израильский политик посетил Киев.

Ранее Курсор сообщил, что Нетаниягу встретился с главным раввином Украины и обещает помочь положить конец войне. Биньямин Нетаниягу рассказал о том, как он намерен действовать в отношении войны россии* против Украины в случае его победы на предстоящих выборах в Кнессет.

Также мы сообщали, что посольство Украины вновь обратилось к паломникам касаемо посещения Умани на Рош ха-Шана. В Украине в очередной раз призвали еврейских паломников-хасидов не отправляться в ежегодное паломничество в город Умань, что обусловлено опасностью для их жизни.

Кроме того, главный раввин Украины заявил: Не приезжайте в Умань в этом году. Главный раввин Украины Моше Асман сказал, что в этом году лучше не посещать Умань из-за продолжающейся войны, развязанной россией.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!