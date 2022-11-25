Депутат Ликуда предлагает лишить гражданства и депортировать семьи террористов

Новый депутат Кнессета от «Ликуда» Ханох Милвидски внес на рассмотрение законопроект, который позволит министру внутренних дел лишать гражданства и депортировать семьи террористов.

Депутат Кнессета Ханох Милвидски («Ликуд») представил свой первый законопроект с момента вступления в должность депутата Кнессета, и его цель — разрешить отказ в гражданстве и депортацию семей террористов, совершивших теракты.

об этом сообщает INN.

«Я внес на стол Кнессета законопроект, который позволил бы министру внутренних дел лишать гражданства и депортировать семьи террористов. У нас нет другого выбора, мы находимся в состоянии войны за наш дом, а во время войны должны быть приняты решительные меры, чтобы сделать так, чтобы любой, кто думает причинить нам вред, знал, что он заплатит высшую цену», — сказал Милвидски.

Около восьми месяцев назад назначенный премьер-министр Биньямин Нетаниягу высказался по этому вопросу и сказал, что новое правительство внесет законопроект в этом духе.

«Ликуд» выдвинет законопроект об отказе в гражданстве террористам, которые являются гражданами Израиля и получают зарплату от Палестинской администрации», — сказал тогда Нетаниягу.

Ранее Курсор писал, что Смотрич заявил, что за безопасность вокруг Иерусалима должен отвечать ЦАХАЛ. Согласно решенью правительства, 1 января ответственность за безопасность поселений, окружающих Иерусалим, будет передана израильской полиции.