Депутат Ликуда прокомментировал слухи о мятеже в партии

Депутат кнессета от «Ликуда» Дуди Амсалем отрицает, что в «Ликуде» будет внутренний мятеж, если он не получит пост министра в новом правительстве.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Это индустрия надуманной и бредовой лжи. Нетаниягу – бесспорный лидер «Ликуда». Не будет бунтовщиков и партий внутри партий. Мы все вместе Ликуд, едины и сильнее, чем когда-либо», – заявил Амсалем.

Ранее мы рассказывали, что в рамках коалиционных соглашений было утверждено, что председатель «Религиозного сионизма» Бецалель Смотрич назначит координатора деятельности правительства на территориях (COGAT) и главу гражданской администрации ЦАХАЛа, а не министра обороны. В ультраправой партии хотят, чтобы законы приняли как можно раньше до формирования нового правительства, чтобы закрепить в законе министерскую должность в минобороны, которой поручат поселение.

На фоне этого Яир Лапид заявил, что политические партии не могут назначать генерала и подполковника в АОИ, потому что это «опасная политизация армии«.

«Курсор» сообщал, что избранный премьер-министром Израиля Биньямин Нетаниягу решил отвергнуть критику в адрес своего нового правого правительства. По его словам, он не допустит эрозии демократии Израиля, а также заявил об ограничении возможностей своих консервативных союзников в определении государственной политики по соцвопросам. Также лидер Ликуда пообещал защищать ЛГБТ.

Помимо этого уходящий министр обороны Бени Ганц обратился ко всем лидерам партий будущей оппозиции, попросив создать форум для действий перед лицом «очевидного ущерба израильской демократии». Последним он считает коалиционные соглашения.