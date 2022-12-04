Коалиционное соглашение: Смотрич назначит главу COGAT и гражданской администрации

В рамках коалиционной сделки договорились, что председатель «Религиозного сионизма» Бецалель Смотрич назначит координатора деятельности правительства на территориях (COGAT) и главу гражданской администрации ЦАХАЛа, а не министра обороны.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Коалиционные соглашения с «Ликудом» устанавливают, что помимо контроля над гражданской администрацией и ходом ее работы, а также над высшим плановым советом, Смотрич или представляющий его министр назначит двух самых влиятельных людей в Иудее и Самарии, кроме начальника Центрального командования ЦАХАЛа и министр обороны.

Журналисты пишут, что «Религиозный сионизм» требует экстренного принятия законов еще до формирования нового правительства ради закрепления в законе министерской должности в министерстве обороны, которой поручат поселение.

Уходящий премьер-министр Яир Лапид отреагировал на сообщение, согласно которому назначенный министром Бецалель Смотрич назначит координатора правительственных операций на территориях и главу гражданской администрации. Он сказал, что ни одна политическая партия не может назначать генерала и подполковника в АОИ.

«Это опасная политизация армии», – заявил Лапид.

Ранее Нетаниягу пообещал защищать демократию и ЛГБТ, отвергнув критику в адрес своего нового правого правительства.

«Курсор» сообщал, что Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, как американская сторона будет сотрудничать с новым правительством Израиля. Также он прокомментировал слухи о том, что в Белом доме не намерены взаимодействовать с некоторыми крайне правыми израильскими политиками, среди которых Смотрич и Бен-Гвир.

Помимо этого Лапид заявил, что не приемлет клевету на солдат, которые рискуют своей жизнью. Он добавил, что страна нуждается в сильной армии перед лицом террористов.