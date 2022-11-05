Депутат Ликуда рассказал, нанесет ли Нетаниягу удар по иранским ядерным объектам

Депутат Кнессета Цахи Ханегби («Ликуд») заявил, что, по его мнению, Биньямин Нетаниягу будет действовать, чтобы помешать ядерной программе Ирана в течение своего предстоящего срока полномочий.

Выступая в новостях на 12-м канале, Ханегби, который занял 46-е место в списке «Ликуда» и, следовательно, не будет в Кнессете 25-го созыва, сказал: «Если есть что-то, что может стать критическим в ближайшие несколько месяцев, это проблема ядерной программы Ирана».

Об этом сообщает 7Israel National News.

«Мы уже забыли, что между Ираном и мировыми державами были переговоры, которые, по сути, закончились. Если эти переговоры не закончатся соглашением и США не будут действовать независимо, что, я думаю, произойдет. Нетаниягу. будет работать, по моей оценке, на уничтожение ядерных объектов в Иране. Если он этого не сделает, Израиль столкнется с экзистенциальной угрозой», — отметил Ханегби.

На просьбу уточнить, будет ли Израиль в правительстве, возглавляемом Нетаниягу, физически атаковать ядерные объекты Ирана с применением бомб, он ответил: «Я считаю, что у него не будет выбора. Это похоже на историю 1981 года с [Менахемом] Бегином».

На вопрос, слышал ли он это от самого Нетаниягу или это его собственная оценка, Хангеби ответил: «Основываясь на моем 35-летнем знакомстве с Нетаниягу, когда нет выбора, кто-то должен взять на себя командование, и этим кем-то будет Нетаниягу».

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