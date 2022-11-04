Байден оценил ситуацию в Иране: Мы освободим Тегеран

Президент США заявил о пристальном внимании к «протестам хиджаба» в Иране. Он также упомянул о скором освобождении Тегерана.

Второй месяц в Иране не прекращаются протесты. Начавшиеся после смерти курдской девушки Махсы Амини, они переросли в недовольство правящим режимом.

Президент США Джо Байден в своей речи в Калифорнии упомянул «протесты хиджаба», вспыхнувшие в Иране, поскольку эта тема вызывает пристальное внимание США.

«Не волнуйтесь, мы освободим Тегеран. Иранцы довольно скоро освободятся», — заявил Байден.

При этом американский президент не уточнил, какие действия будут предприняты.

Ранее Курсор писал о протестах в Иране: фонтаны кроваво-красного цвета появились на улицах Тегерана. . В Тегеране в парке Хонармандан заметили фонтаны кроваво-красного цвета.

Также наш сайт сообщал, что в Иране к протестам присоединились школьницы и студентки. Масштабы беспорядков, наиболее длительных за последние десять лет, трудно проверить, поскольку правительство блокирует доступ к социальным медиа и интернету.

Напомним, редакция информировала, что власти Ирана призвали людей не выходить на улицы. По словам лидера Революционной гвардии, «зловещий план вынашивается Белым домом и сионистским режимом».

Как сообщал Курсор, США готовы на любые действия, чтобы остановить злонамеренную деятельность Ирана, поставляющего дроны для ведения войны против Украины. Об этом во время брифинга заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.