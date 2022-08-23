Депутат Объединенного списка посетил пленного лидера Исламского джихада

Депутат от Объединенного списка Офер Кассиф посетил административно задержанного Халиля Аваде, который госпитализирован в больницу Ассаф Харофех в связи с ухудшением состояния здоровья из-за голодовки.
Аваде объявил голодовку в начале июля как протест против своего задержания. В больницу его поместили 11 августа.
Исламский джихад потребовал его освобождения в качестве части условий по прекращению огня во время операции ЦАХАЛа «Рассвет». Несмотря на требования Исламского джихада, Израиль не давал обещаний освободить Аваде и Бассама аль-Саади, лидера группировки в Иудее и Самарии, также арестованного перед началом операции.
Офер Кассиф заявил из больницы: «Я здесь с Халилем Аваде, который уже очень долгое время протестует голодовкой в знак справедливого протеста против похищения».
Поскольку Аваде временно отменили заключение в тюрьму, заменив его задержанием в больнице, Кассиф это прокомментировал так: «Не существует такого понятия, как административное задержание. Это замыленная фраза для обозначения похищения — когда вы берете человека без вины, без дела против него, без судебного преследования и, по сути, хороните его, не дай Бог, в тюрьме, без суда, без ничего».
Тогда заключенный Аваде сказал: «Я благодарю всех людей. Я благодарю всех сторонников. Я благодарю нашего брата — члена МК».
Кассиф, профессор Еврейского университета, единственный еврейский представитель во фракции Хадаш Объединенного списка, неоднократно вызывал критику за свои антиизраильские высказывания, включая сравнения израильских лидеров и даже государства Израиль с нацистской партией и Германией времен нацизма.
Однажды Кассиф опубликовал в Facebook пост, в котором назвал Айелет Шакед, которая в то время занимала пост министра юстиции, «неонацистской мразью».
В 2017 году он был записан во время урока, где сравнивал Государство Израиль с нацистской Германией, предупреждая, что Израиль находится «на скользкой дорожке» к фашизму. А в декабре прошлого года Кассиф заявил, что Израиль не следует сравнивать с государством апартеида, поскольку, по его словам, он «хуже апартеида».
Ранее «Курсор» писал, что Офер Кассиф вызван для расследования инцидента с насилием над полицейским.
Также мы сообщали, что пленному лидеру Исламского джихада временно отменили тюремное заключение.