Депутат Объединенного списка посетил пленного лидера Исламского джихада

Депутат Кассиф навестил в больнице Халиля Аваде, одного из лидеров Исламского джихада, чьего освобождения добивались террористы во время согласования условий прекращения огня.

Депутат от Объединенного списка Офер Кассиф посетил административно задержанного Халиля Аваде, который госпитализирован в больницу Ассаф Харофех в связи с ухудшением состояния здоровья из-за голодовки.

Аваде объявил голодовку в начале июля как протест против своего задержания. В больницу его поместили 11 августа.

Исламский джихад потребовал его освобождения в качестве части условий по прекращению огня во время операции ЦАХАЛа «Рассвет». Несмотря на требования Исламского джихада, Израиль не давал обещаний освободить Аваде и Бассама аль-Саади, лидера группировки в Иудее и Самарии, также арестованного перед началом операции.

Офер Кассиф заявил из больницы: «Я здесь с Халилем Аваде, который уже очень долгое время протестует голодовкой в знак справедливого протеста против похищения».

Поскольку Аваде временно отменили заключение в тюрьму, заменив его задержанием в больнице, Кассиф это прокомментировал так: «Не существует такого понятия, как административное задержание. Это замыленная фраза для обозначения похищения — когда вы берете человека без вины, без дела против него, без судебного преследования и, по сути, хороните его, не дай Бог, в тюрьме, без суда, без ничего».

Тогда заключенный Аваде сказал: «Я благодарю всех людей. Я благодарю всех сторонников. Я благодарю нашего брата — члена МК».

Кассиф, профессор Еврейского университета, единственный еврейский представитель во фракции Хадаш Объединенного списка, неоднократно вызывал критику за свои антиизраильские высказывания, включая сравнения израильских лидеров и даже государства Израиль с нацистской партией и Германией времен нацизма.

Однажды Кассиф опубликовал в Facebook пост, в котором назвал Айелет Шакед, которая в то время занимала пост министра юстиции, «неонацистской мразью».

В 2017 году он был записан во время урока, где сравнивал Государство Израиль с нацистской Германией, предупреждая, что Израиль находится «на скользкой дорожке» к фашизму. А в декабре прошлого года Кассиф заявил, что Израиль не следует сравнивать с государством апартеида, поскольку, по его словам, он «хуже апартеида».

Ранее «Курсор» писал, что Офер Кассиф вызван для расследования инцидента с насилием над полицейским.

Также мы сообщали, что пленному лидеру Исламского джихада временно отменили тюремное заключение.