Пленному лидеру Исламского джихада временно отменили тюремное заключение

ЦАХАЛ проинформировал, что из-за ухудшения состояния здоровья террорист Халил Аваде переведен в больницу, где он не находится под наблюдением и может принимать посетителей.

Центральное командование ЦАХАЛа в пятницу приостановило административный арест террориста из «Исламского джихада» Халила Аваде, сославшись на то, что его жизнь находится в непосредственной опасности.

Однако Центральное командование предупредило, что если Аваде выйдет из больницы, он снова будет помещен под стражу.

Сейчас террорист больше не находится под наблюдением и даже может видеть посетителей, но ему запрещено покидать больницу. Однако его адвокат, Ахлам Хаддад, заявил, что голодовка не будет прекращена, пока пленного полностью не освободят из-под стражи.

Перед этим в Верховный суд поступило обращение от адвоката с просьбой освободить Аваде из-под административного ареста в связи с ухудшением состояния из-за 170 дней голодовки. Поскольку освобождение Аваде было одним из выдвинутых условий прекращения огня Исламским джихадом, то адвокат потребовал объяснить, почему Израиль не хочет освободить заключенного, который содержится под стражей без предъявления обвинений.

С начала июля Аваде отказался от пищи и сообщил о голодовке в знак протеста против своего задержания. Он был госпитализирован в больницу Ассаф Харофех 11 августа.

При этом израильские лидеры опровергли утверждение Исламского джихада, который утверждал о согласии Израиля освободить Ававде и Бассама аль-Саади, лидера группировки в Иудее и Самарии, который был арестован перед началом операции.

Ранее «Курсор» писал, что соглашение Израиля о прекращении огня с «Исламским джихадом» под угрозой.

Также мы писали, что журналист показал новое видео с террористом Саади, арест которого привел к операции «Рассвет».